Hija de Mariella Zanetti: Hasta quinto de primaria no tuve amigos en el colegio

Gamille Ode creció entre los titulares y la vida en televisiónde su mamá Mariella Zanetti y Faird Ode. La joven responde a sus dieciocho años todo lo que vivió por ser hija de dos figuras del espectáculo.

¿Cómo eras vista en el colegio, sentías que había un trato diferente por ser hija de Mariella Zanetti? Hasta quinto de primaria, yo recuerdo no tenía ni un solo amigo, paraba en los recreos sola, comía sola. Hasta que me enteré un día que algunas personas decían que era creída por ser hija de Mariella Zanetti. Yo en los recreos paraba con la señora del quiosco, siempre me quedaba con ella, en mi cumpleaños ella fue la única que me saludó, porque no tenía amigos.

¿En algún momento te dio verguenza de que tu mamá sea vedette? Al principio me daba un poco de verguenza eso, al fin y al cabo gracias a eso mi mamá pudo salir adelante y es un trabajo, como cualquier otro del mundo debe ser valorado y respetado.

¿Pasaste bullying por ese motivo? En mis redes sociales a veces cuando salía o hacía videos con mi mamá le decían cosas así, y a mí sí me incomodaba que se refieran de esa forma a mi mamá.

