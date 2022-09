Giuliana Rengifo: "Sí, Paul Pineda es casado, pero está separado desde hace cinco meses"

Giuliana Rengifo habló en exclusiva en En boca de todos sobre su reciente ampay besando al notario Paul Pineda, quien es un hombre casado. La cantante se justificó afirmando que, desde el comienzo, ella supo de su estado legal, pero también que estaba separado y ya no vivía con su esposa desde hace cinco meses.

"No hay que tapar el sol con un dedo. Sí, es casado, así es, pero es separado ya hace cinco meses, no vive con su esposa, vive solo, así de simple. Yo lo conozco el 24 de julio que me contrató y ahí empezamos a tener una amistad, porque yo estoy soltera hace un año y una soltera puede conocer a mil personas. Yo soy libre totalmente", dijo Giuliana Rengifo.

"En algún momento, muchos artistas y muchas personas entablan una relación con una persona casada, pero porque están separadas, no viven juntos y el tema del divorcio todos sabemos que es tedioso y toma tiempo, y más aún cuando hay dinero y propiedades de por medio", afirmó la exintegrante de Agua Bella, quien aceptó que se encuentra en una incómoda situación y no se considera "la otra".

La cumbiambera recordó que el mismo día que conoció a Paul Pineda, que fue en un segundo evento en la casa del notario, él le dijo que era su fan desde hace muchos años y le encantaría conocerla más. "Yo le dije perfecto, me agarró la mano y me dio un beso en la frente. A mí también me gustó y yo sabía que era una persona separada, soy una mujer soltera, qué peligro, a quién le hago daño", aclaró.

Después del 24 de julio, Giuliana Rengifo regresó a Lima y no volvió a ver a su pretendiente, hasta el día de su cumpleaños que lo vio por segunda vez. "Siempre fue un tema de chats, conversaciones, llamadas, ese día me hizo una reunión con mis amigos. Estaba feliz y en ese momento estaba con unos tragos de más, lo veía después de varios meses y ya, pasó, un beso, ¿qué daño hay? No tergiversen la información", pidió la artista.

