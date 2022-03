Dalia Durán responder a Giuliana Rengifo: "No la conozco"

La ex pareja de Jhon Kelvin reveló que aún está organizonse pues necesita quien cuide a sus hijos que ya están yendo a clases y que sí tiene algunos trabajos eventuales. Ella recalcó que si la ven en una peluquería no es por vanidad sino porque es imagen del negocio.

Uno de los detractores de Dalia Durán fue Giuliana Rengifo quien dijo “Que venda papas, pan o que limpie casas, pero que no dé lástima a nadie. Que sea ejemplo para sus hijos, ya la ayudaron bastante y no lo aprovechó”. Ante estas declaraciones la cubana se manifestó.

"Terceras personas no voy a opinar, porque para empezar no la conozco y ella no me conoce a mí, no es de mi entorno, entiendo es el medio que todos tienen derecho de dar su opinión, se respeta pero también tiene que respetarme a mí como mujer y como madre, yo no la tengo nada fácil", respondió indignada Durán.