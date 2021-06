Papá de Flavia Laos advirtió a Patricio Parodi que no haga sufrir a su hija

"No quería que él juegue con Flavia, con sus sentimientos, y si no era algo serio, que mejor se retire", le dijo Mario Laos a Patricio Parodi.

Mario Laos, papá de Flavia Laos, reveló en En boca de todos que sí conversó una vez fuerte y claro con Patricio Parodi advirtiéndole que no haga sufrir a su hija. "Tanto así como amenazado no, yo no soy una persona agresiva, para nada", afirmó.

El padre de Flavia Laos detalló que llamó por teléfono al integrante de Esto es Guerra y él se sorprendió porque no esperaba esa comunicación. "En algún momento marqué la cancha con Patricio y le puse las cosas bien claras, o vas para la derecha, o vas para la izquierda, pero no puedes ir para aquí y luego regresar", contó Mario Enrique Laos.

"Le dije que mi hija Flavia era una chica que daba todo por sus parejas y que yo no quería verla sufrir, entonces realmente no quería que él juegue con Flavia, con sus sentimientos, y que si es que no era algo serio, que mejor se retire", fueron las palabras del padre de la actriz para Patricio Parodi.

Todos los episodios de En boca de todos en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!