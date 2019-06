¿Flavia Laos abusa del Photoshop? La actriz dio contundente respuesta

Flavia Laos se cansó de que los haters no paren de criticar las fotos que publica en Instagram, pues afirmaron que la actriz abusa del Photoshop para aparentar ser más alta o más delgada de lo que es.

"Hago esta historia para decirles a los haters, porque harta me tienen con lo que me alargo las piernas y todo si soy chata, mido 1.58 cm. no tengo ningún problema en decirlo, pero no me alargo las fotos, me tomo las fotos de abajo para arriba", explicó Flavia Laos.

La cantante urbana grabó este video junto a Patricio Parodi, quien respaldó a su enamorada. "Hay un truco cuando pones la cámara de abajo para arriba, hace que se te vea un poco más larga y eso lo hemos explicado en uno de nuestros videos de YouTube", agregó el enamorado de Flavia Laos.

