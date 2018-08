Fabio Agostini: "Erick Sabater ganó Mister Universo porque yo no me presenté"

Fabio Agostini generó nuevamente polémica por sus declaraciones y esta vez la "víctima" fue Erick Sabater. Según el español, el dominicano ganó el certamen Mister Universo en el año 2012 porque él no se presentó al concurso.

"Erick Sabater es de madera, no lo puedes comparar conmigo, es como comparar un Lamborghini con un Peugeot, no puedes. Es Mister Fantasma y el Mister Universo no he sido yo porque no me he presentado, que lo tengan todos claro", dijo Fabio Agostini hace unos días en Esto es Guerra.

Tras el video, Sabater solo sonrió y respondió así: "Yo sí sé en qué me ganaría Fabio, en la lengua que tiene. No es seguridad, eso se llama ser alucinado. Él tiene todo el derecho de decir si tiene mejor cuerpo, pero yo creo que la gente debería decírselo a él, no creérselo él en su mente", declaró en el set de En boca de todos.

