Dorita Orbegoso: "No estoy separada del papá de mi hijo"

"Basta de meterse en mi vida privada. Todo el mundo sabe que yo tengo una relación", aclaró Dorita Orbegoso.

Dorita Orbegoso visitó En boca de todos para aclarar su estado sentimental. En los últimos días, la modelo protagonizó portadas por la supuesta separación con el padre de su hijo, Pablo Donayre, pero ella lo negó de forma contundente.

"Yo estoy soltera porque no tengo anillo de compromiso, porque no me voy a casar y no es prioridad casarme, pero no tengo por qué decir estoy soltera pero no sola, porque todo el mundo sabe que yo tengo una relación. Yo no necesito salir con un cartel en la frente para decir que sigo con el papá de mi hijo", afirmó Dorita Orbegoso, incómoda por lo que se dijo de su vida privada.

