Daniela Darcourt amenazó con demandar a usuaria que la llamó "mentirosa"

Daniela Darcourt estará de descanso aproximadamente un mes luego que los doctores le detectaron pólipos en las cuerdas vocales y laringitis crónica, motivo por el cual suspendió todos sus shows y presentaciones.

Ante este momento que le toca vivir a Daniela Darcourt, muchos personajes del espectáculo le enviaron un mensaje de aliento, aunque hubo una usuaria de Instagram que la calificó de mentirosa, a la que Daniela amenazó con demandar.

"Recupérate pronto para que nos sigas deleitando con esa hermosa voz", fue el comentario de Mayra Goñi, quien recibió esta respuesta. "Claro que se va a recuperar rápido porque no es la voz, es su cuerpo que se va a operar, como miente a la gente esta chica", escribió @mariaelena9199 en Instagram.

"¿Qué le parece si la denuncio por calumnia, señora? No puede lanzar un comentario afirmando algo cuando no tiene prueba alguna para hacerlo. Jugaría con cualquier cosa, menos con mi salud. No me operaré, espero le quede claro", aseguró Daniela Darcourt.

