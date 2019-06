Daniela Darcourt confesó que Yahaira Plasencia es la que menos le cae de las ex "Son tentación"

¡Sin filtro! Daniela Darcourt confesó en En Boca de todos que Yahaira Plasencia es la que menos le cae de las ex sontentación. Esta declaración lo dijo durante la secuencia "En jaque".

Tula Rodríguez preguntó a Daniela quién de las ex tentación no le cae y dentro de las opciones estaban: "Amy Gutiérrez, Kate Candela y Yahaira Plasencia". ¿Qué respondió la salsera?

"Yo he tenido la oportunidad de trabajar con todas, Amy es súper talentosa, Kate tiene su talento también, cada quien hace sus cosas ahora, con Yahaira no he trabajado nunca, solo la vez en la que estuvimos en EEG cantando juntas, pero si ellas tres me preguntan quién ya saben mi respuesta", dijo enfática Daniela.