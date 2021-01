Cynthia Klitbo encaró a Tilsa Lozano: "La verdadera 'Vengadora' soy yo"

"Agradece que haya nacido en México, porque en Perú te hubiera dejado sin chamba, chaparrita", dijo Cynthia Klitbo.

¡La dejó calladita! Cynthia Klitbo estuvo por primera vez en En boca todos y mostró su talento en un "taller de malvadas" en vivo. La destacada actriz tuvo al frente a Tilsa Lozano y demostró que conoce muy bien la vida de la modelo.

"Ella es Tilsa Lozano no… pero qué, tú no tienes un novio. Oye flaca, tú ya tienes novio, tú estas con el 'cholo terco' Jackson Mora. Llevo dos meses viendo todo acá en Perú, yo ya me enteré de todo lo que pasa en América TV para que me entiendas", dijo Cynthia Klitbo, reconocida por sus papeles de villana en las telenovelas mexicanas.

