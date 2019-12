Andrea San Martín se quebró y recordó a su padre a 15 años de su partida

Andrea San Martín visitó el set de En boca de todos y protagonizó un conmovedor momento al recordar a su papá Winston, quien falleció hace quince años. La modelo contó cómo celebra la Navidad desde la fecha que su padre partió.

"Mi papá se fue un 17 de diciembre y yo le perdí sentido a la Navidad. Yo no volví a pasar Navidad con mi familia. Durante mucho tiempo me la pasé en diferentes lugares acompañando, yo sentía que para mí no tenía el mismo significado", contó Andrea San Martín.

Ahora que tiene a sus hijas Maia y Lara, Andrea San Martín dijo que el significado de esa fecha volvió a renacer. "Pienso que se sentiría orgulloso porque yo doy mi 200% a diario para ser un buen ejemplo para mis hijas, estoy segura que mi papá está detrás de alguna manera", dijo la empresaria entre lágrimas.

