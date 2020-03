Alessandra Denegri sobre coronavirus en Alemania: "Hay incertidumbre y mucho miedo"

Alessandra Denegri reside desde hace un tiempo en Alemania y a través de una videollamada contó cómo afrontan los alemanes la pandemia del coronavirus. La actriz afirmó que, a su parecer, las decisiones del Gobierno no son tan radicales como en otros países europes.

"Todavía no se decreta toque de queda acá, yo estoy en Berlín, todavía las calles están pobladas de gente. Me parece que están tomando otro tipo de decisiones acá, un poco más lentas, no tan radicales como en otros países", detalló la actriz para En boca de todos.

En Alemania se han registrado más de doce mil casos de coronavirus y ante esta cifra alarmante le preguntaron cuál es el comportamiento de la gente. "Definitivamente hay incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué medidas van a tomar, lo están haciendo poco a poco, hay mucho miedo", precisó Alessandra Denegri.

"Si podemos quedarnos en casa y no perder el trabajo, recomiendan que lo hagamos, eso es lo que están sugiriendo como una autocuarentena regulada, pero no es obligatoria. Si sabes que tienes síntomas, te pide el Gobierno que te quedes en casa y es un sistema que asume que vamos a ser responsables, nos vamos a cuidar y cuidar al prójimo", finalizó la recordada Cayetana de Al fondo hay sitio.

