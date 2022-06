Alejandra Baigorria llora al ayudar a madre soltera en "Un toque de glam": "Eres una mujer de lucha"

La enamorado de Said Palao la conoció y la invitó al programa para hacerle su esperado cambio de look. Además, la sorprendió con un juego de dormitorio para sus hijas, dos parlantes y un televisor, ya que el que tenía lo vendió en la pandemia para pagar el alquiler de su casa. Lo más emocionante para Liliana fue recibir una beca completa para estudiar actuación, ya que ese es uno de sus sueños.

"Es lo que mi mamá tanto quería, se esforzó muchísimo para merecer eso", dijo muy emocionada una de las niñas. Las lágrimas de la familia Orbegozo conmovieron a Alejandra Baigorria, quien se unió a esta cadena de ayuda tras enterarse que a Liliana le pusieron una multa por cantar en las calles, cifra que no puede pagar, y le compró a sus hijas zapatillas de segunda para el colegio.

"Pero eso no es todo, hay algo que personalmente quiero entregarte de mi parte, desde el fondo de mi corazón, porque veo lo gran madre que eres y cómo has criado a tus hijas, he visto que eres una mujer de lucha, aquí en este sobre está para que pagues tu multa y le compres a tus hijas unos zapatos nuevos y un uniforme totalmente nuevo porque ellas se lo merecen", fue el regalo de Alejandra Baigorria para Liliana y sus hijas.