Michelle Soifer: "Mi peor error fue estar con Kevin Blow"

Michelle Soifer habló, en exclusiva para El show después del show, luego de las polémicas declaraciones de su ex Kevin Blow. La participante de El Aritsta del año hizo mea culpa y confesó que cometió un error al estar con él.

➤ Mira: Giuseppe Benigni quiso besarla y ella reaccionó así

"He cometido muchos errores, pero el peor error que he cometido es estar con Kevin (Blow), porque yo debí ser fría con las cosas y pensar bien y si esta persona tenía tanto antecedentes, yo escuchaba los comentarios de todo el Perú y quise decir no, siempre trate de buscar lo bueno en todo lo malo", contó indignada Soifer a Renzo Schuller.

➤ Mira: Michelle Soifer hizo cruel comentario sobre Rosángela Espinoza

Por otro lado la cantante confesó que no se considera enamoradiza, soy muy desconfiada, pero admite que su gran problema es que a veces es "contreras". "Me dice no, yo digo que sí", ese también fue mi error comentó.