Amy Gutiérrez lloró al ser consultada sobre Mayra Goñi y Nesty

Amy Gutiérrez contó toda su verdad sobre acusaciones en su contra

¡Toda la verdad! Amy Gutiérrez reveló toda su verdad en El Reventonazo de la Chola sobre los comentarios que hizo Mayra Goñi y Nesty.

Amy Gutiérrez estuvo en el ojo de la tormenta esta semana luego de ser acusada de meterse en la relación de Mayra Goñi y Nesty. Amy desmintió esta posibilidad y manifestó sentirse afectada por los comentarios e insultos a su familia. "Una cosa es que me insulten a mí, soy artista y me la chanto, pero una vez que se meten con mi familia es un límite que no se tiene que pasar".

¿Te gusta Nesty?

Esta fue la pregunta de La Chola a Amy Gutiérrez- "Gustar es una palabra muy amplia, me gusta comi persona, como amigo porque él es mi amigo", dijo la cantante, pero admitió que ya perdió comonunicación con el cubano.