Santiago Suárez celebra sus logros en la Gran Noche de Navidad: “Este año he crecido en lo profesional y personal”

Santiago: A mí me gusta mucho la Navidad, hay mucho acercamiento a Jesús, a Dios, es una temporada de fe y esperanza. Mis recuerdos de niño son hablar con el niño Jesús tapado en el nacimiento, creer en papá Noel, comer pavo toda la semana, ver el arbolito de Navidad en la sala hasta mayo (risas).

Raiza:Ha sido diferente, después de cinco años de grabar todos los días, hubo un cambio total, me mudé a otro país y, bueno, este año ha sido muy lindo, me encontré a mi misma y sé, definitivamente, lo que quiero, he conocido personas lindas.