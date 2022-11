Melissa Paredes interpretará a “Betty, la fea” en El Gran Show: “Me identifico porque nos critican por todo”

A Leysi Suárez la veo en otra, a veces, siento que no está en la competencia, la veo como que está fantasmeando, como que pasa desapercibida... Ya estamos acercándonos a la final y ella está bien relajada y campante. Quizá siente que el jurado no la toma en cuenta, si es así, que se exija sola porque está pasando desapercibida en la competencia.

Sorry, Cappillo, pero ya estás robando aire. Él ya se tiene que ir porque, en la gala anterior, no le metió ni un sol de baile. Y Giuliana Rengifo me gusta, aunque la siento suavecita, me hace acordar a mi personaje de "Estrellita", que se ponga las pilas, que saque esa fiera que tiene adentro, si no, chau.