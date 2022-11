Leysi Suárez asegura se quedará en El Gran Show: “Ya saqué a Giuliana, ahora toca Facundo González”

Yo creo que el participante que no debería estar en competencia es Facundo, porque el participante que no llega a una gala por lesión, ya no debería continuar.

Estamos entrando a la novena gala y siento que he evolucionado mucho a nivel de baile, para mí, esto es el inicio de mi nueva carrera. He descubierto que el baile me gustaba mucho más de lo que creí, y con entrenamiento podría lograr muchas cosas más. Además, me siento muy contenta de haber llegado hasta esta etapa porque he podido vencer mis miedos, siempre le tuve miedo a las alturas, a las cargadas. Yo ya quiero volver, ya quiero hacer un contrato para el otro año, para que vean realmente mi evolución.