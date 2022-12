Karen Dejo apuesta por Facundo González en El Gran Show: “Me encantaría que levante la copa”

Karen Dejo este sábado llegas a la pista de El gran show a reforzar a Facundo González, ¿cómo te sientes?

Estoy contentísima porque estoy reforzando a un gran amigo mío, Facundo, que lo quiero mucho, es uno de mis mejores amigos. Y este sábado vamos a entregar todo en la pista, llegamos con una cumbia que va a sorprender.

¿Qué opinas de él?

Facundo es un chico que, artísticamente hablando, ha evolucionado mucho, compitiendo, bailando, nadie pensaba que iba a llegar a la semifinal y, sin embargo, llegó, y también va a llegar a la final, y yo le tengo mucha fe, es muy probable y me encantaría que levantara la copa. Él tiene todas las condiciones, cada vez que lo veo me enorgullezco de él, y me arranca mucha felicidad, y yo sé que si él está en el ritmo puede y va a lograr levantar la copa.

¿Qué opinas de los demás competidores del programa?

Santiago Suárez es muy bueno, tiene bastante carisma, Melissa, también es muy buena, pero mi corazón quiere que gane el "guacho". ¿Milena Zárate? Es buena, pero mucho habla.

Milena llega en sentencia contra Gino Pesaressi, ¿quién se va?

Se queda Gino, Milena se va sí o sí.

¿Te gustaría ingresar nuevamente al programa en una nueva temporada?

Me encantaría ser parte de "El gran show", para mí, bailar es una de mis pasiones, yo bailando me siento libre, bailar es una de las ramas artísticas que me alimenta el alma.

Cambiando de tema, ¿cómo te encuentras sentimentalmente?

Tranquila, estoy sola, dedicada a mi chamba, a la competencia, a mi hija y a mi familia.

Dijiste en un momento que no creías en el amor, ¿es verdad?

Yo no he dicho que no creo en el amor, he dicho que la calle está dura: para conseguir cosas eventuales, hay de dónde escoger, pero para algo serio, es difícil. Hay un montón tirando maíz, pero no son las alternativas que a mí me gustaría para algo serio.

Y vimos a Erick Osores declarando su amor en redes...

Con él hay una historia de años, él es muy lindo, muy encantador, cuando hacen las preventas siempre bailamos, la pasamos muy bien, pero siempre como amigos, en buena onda.

¿Qué planes para el 2023? ¿Vas a seguir en la televisión?

Obvio que estaré en la tele en el 2023, yo voy a morir en la televisión, esa pregunta me ofende, desde que tengo 15 años he trabajado en la televisión, eso no va a cambiar nunca. También tengo otros proyectos, en marzo comienzo a rodar una película que es la segunda parte de "Al filo de la ley".

LO MEJOR DEL BAILE EN CADA GALA

Después de cinco años fuera del aire, Gisela Valcárcel regresa con este exitoso formato con una nueva temporada que viene cargada de sorpresas, pero se definirá en la pista. Esta semana alguien se despide de la competencia: Milena Zárate o Gino Pesaressi.

Todos los episodios de El Gran Show en tvGO.¡Suscríbete Ahora!