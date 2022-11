Gino Pesaressi tras enfrentamiento con Melissa Paredes en 'El gran show': "Es un poquito intensa"

Como se recuerda, Paredes aseguró que Gino ganó el reeality de baile en el pasado porque no tenía competencia ya que nadie danzaba. "Melissa también es un poquito intensa. Dijo que cuando gané la temporada nadie bailaba o sea que no bailaba Sheyla Rojas, Vania Bludau y Carolina Cano. ¿Está diciendo que toda esa gente no tenía talento?", expresó Pesaressi.