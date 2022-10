Giuliana Rengifo tras sentencia en El Gran Show: "Pido disculpas por no dar la talla la gala pasada"

Sé que el Dr. Capillo tiene simpatía y carisma, y no me confío, pero yo me quedo en "El gran show", confirmó la cantante

Estás en sentencia, ¿cómo te estás preparando?

Estoy ensayando el doble, me estoy esforzando mucho, siempre dicen que la sentencia saca lo mejor de uno y así será. Y llego con mis dos hijas mayores, así que estoy muy motivada.

Entonces, ¿este sábado te quedas?

Sé que el Dr. Capillo tiene simpatía y carisma, y no me confío, pero yo me quedo en "El gran show" .

¿Qué pasó la gala pasada?

Fue una de las peores galas que he tenido en mi vida, no me sentía muy cómoda, el vestuario y la peluca me jugaron una mala pasada. Pido disculpas por no dar la talla la gala pasada, pero ahora me estoy preparando y este sábado verán quién es Giuliana Rengifo.

Además, tienes un versus de canto con Yolanda Medina

Estoy sentenciada y todavía tengo versus... Me molesta que Yolanda me haya retado porque estoy en sentencia y me da más chamba, hubiese elegido a Gabriela Herrera. Pero bueno, a darle con todo.

¿Le tienes miedo a Yolanda?

No le tengo miedo a Yolanda, ella y yo tenemos formas de cantar distintas y ambas daremos lo mejor, ya se verá qué pasa. Ella es la pionera, tiene mucha experiencia, pero no se le tiene miedo, se le tiene respeto.

Cambiando de tema, ¿te incomodan las imágenes que salen del notario de Pucallpa, Paul Pineda?

Lo dije desde un principio, él es mi amigo, hablamos casi siempre, lo aconsejo, él me ha invitado a muchos viajes, pero yo no tengo tiempo, los viajes que hago son solo para trabajar. No hay una relación con él ni ahora ni a futuro, yo estoy soltera, estoy tranquila, y si él quiere estar con una o con dos, es su vida. Creo que esas notas que salen sobre él son únicamente para molestarme.

