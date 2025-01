Giuliana Rengifo opinó así sobre Christian Cueva como cantante

Giuliana Rengifo no tuvo problemas en asegurar que no le gustó la producción del nuevo videoclip de Marisol y Pamela López para presentar la canción "Dile que no". "El video no me gustó, pero la canción está muy bonita. No sé la ropa, no me gustó y me sorprende porque Leslie Shaw y Marisol tienen sus dinero. Me parece raro y que faltó un poquito más de producción, los vestuarios no me gustaron", comentó.