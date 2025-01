Giuliana Rengifo: Maryto aclaró que ruptura no fue por marketing

Maryto aclaró que su ruptura sentimental con Giuliana Rengifo no se trató por una estrategia de marketing y reafirmó que evitó declarar junto a su pareja pues prefiere evitar malos entendidos. Además, el salsero no descartó formar una familia junto a la cantante. "No ha sido por parte marquetera porque mi relación y mi vida no es un show. (¿Quieres tener un hijo con ella?) Obviamente que sí, pero paso a paso", dijo.