¿Daniela Darcourt se considera más talentosa que Yahaira Plasencia?

Daniela Darcourt llegó al set de ‘En Boca De Todos’ para hacer campaña por votos en la sentencia que vive esta semana en ‘El Dúo Perfecto’.

Durante su visita, los conductores no dudaron en hacerle candentes preguntas y la más polémica fue: ¿Yahaira Plasencia es más talentosa que tú? ¿Si o no?

Y la respuesta de Daniela fue así: “No me considero ni más ni menos talentosa que nadie, creo que cada quien hace su trabajo y se forma y elige el camino que quiere en el momento preciso ya sea Yahaira (…) Cada quien defiende su puesto en este medio como mejor le parezca”, afirmó.

También respondió ante lo que marca la diferencia de ella y las otras participantes de la competencia: “Yo siempre estoy segura de mí, siempre que salgo al escenario, por más de que el público sea complicado porque pasa, hago el mismo show, hago el espectáculo de siempre, les muestro la mejor cara por más de que por dentro esté completamente destruida o en desacuerdo con algo, es eso lo que me diferencia siempre, el no pensar qué va pasar si hago algo o no, solamente hacerlo y ser honesta con el público, que al final eso es lo que se lleva”, sentenció.

Recuerda que esta semana están en sentencia: Michelle Soifer y Kevin Blow (Opción 4) y Daniela Darcourt y Pedro Loli (Opción 6). Puedes salvar a tu dúo favorito votando todos los días a través de la aplicación América TVGO.

