Oliverio rechazó a Lucrecia de la peor manera frente a todos

¡Ya no cree en el amor! En De vuelta al barrio, Luis Felipe (Diego Bertie) quiso aprovechar la farsa de Lucrecia (Natalia Salas) con Oliverio (Erick Elera) para usarlo a favor de su campaña, pero no contaba con la reacción de él.

En una conferencia de prensa, el empresario anunció el próximo matrimonio de su hija con el bodeguero, quien al escuchar eso negó de inmediato que fuera a casarse con la joven.

"Yo no creo en el amor. Yo no me voy casar. No me voy a negar que lo he intentado, pero una cosa es darse besitos, pero de ahí a casarme, never (nunca)", dijo para luego explicar que no lo haría tras ser plantado ya una vez. ¡NO ME CASO", sentenció.

Lucrecia no soportó ser rechazada de esa manera y slaió huyendo del lugar.

