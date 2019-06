Fanny reveló qué pasó con el padre de Beto

¡Intenso! La revelación que le hizo Fanny (Maricielo Effio) a Beto (Santiago Suárez) causó un terremoto en la casa de Malena y aunque en un primer momento el enamorado de Estela no tomó bien esta verdad, luego recapacitó.

Mira también: Beto enloqueció al enterarse que es hijo de Fanny

Beto le preguntó a Fanny como es que llegó a vivir en un basural en una calle de Trujillo. Ella respondió "No lo sé, solo recuerdo que me levanté después de dar a luz ya no estabas ahí y me volví loca"

¿Qué pasó con el papá de Beto? "Él desapareció cuando se enteró que yo estaba embarazada, se fue", respondió entre lágrimas Fanny a su hijo.

Mira también: Fanny confesó a Beto que es su verdadera madre