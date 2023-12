María Victoria: "No voy a conformarme con cualquier cosa por miedo a la soledad"

En la vida trato de ser lo más auténtica posible. Creo en el karma, que todo vuelve, así que intento ser correcta. A veces sufro por ser demasiado honesta, pero prefiero aclarar las cosas a tiempo. No me gusta jugar con los sentimientos de los demás, trato a los demás como me gustaría que me traten, es lo más saludable para mí.