Ethel Pozo y Yaco Eskenazi revelan novedades para "Mi mamá cocina mejor que la tuya"

A puertas del estreno de Mi mamá cocina mejor que la tuya, este domingo 7 de marzo a las 7 de la noche por las pantallas de América Televisión, los conductores Ethel Pozo y Yaco Eskenazi realizaron un "en vivo" para compartir la emoción por este estreno y responder todas las preguntas de sus seguidores.

Ethel Pozo inició el enlace diciendo, "Estoy muy feliz por esta quinta temporada de Mi mamá cocina, llegamos con novedades y con todas las ganas de llevar diversión a sus hogares". Además, los seguidores le preguntaron sobre las críticas que recibe y ella contestó: "Me encanta que vean mi trabajo, ya sea para comentarlo o para criticarlo, no quiero pasar por agua tibia". Y sobre si está soltera, ella dijo: "A mí no me gusta hablar de mi vida privada porque esa parte es mía, pero, naturalmente, ¿cómo una mujer no va a tener pretendientes?". Luego, ella agregó: "Tengo mi pretendiente y estoy tranquila".

También, los seguidores les preguntaron sobre la salida del programa de su mamá, Gisela Valcárcel, y ella dijo: "Esperemos que prontito, en eso estamos, ojalá prontísimo vuelva!". Ante esto, Yaco Eskenazi dijo que él quiere estar en el programa, "A mí me gustaría bailar".

Yaco eskenazi está más que emocionado

Y, por su parte, Yaco comentó: "Cada vez que se acerca la fecha de estreno vuelvo a sentir emoción, cosquillas en el estómago, porque nos hemos hecho dueños de este horario. La aceptación incondicional del público es lo que todo conductor busca, y ser parte de Mi mamá cocina es gratificante y emocionante, estoy agradecido cien por ciento con el público".

Además, uno de los seguidores le preguntó qué es lo que más recuerda sobre la primera vez que Natalie Vértiz salió embarazada, y él dijo: "Todo el embarazo de Natalie fue bonito, mágico, vi como una persona iba creciendo dentro de su panza. Natalie es una persona linda, especial, nunca estuvo pesada durante su embarazo, solo tuvo antojos de naranjas (risas). Recuerdo que la veía caminar con la panza, y es algo muy bonito porque me enamoré de la panza y de lo que está adentro".

También, él contó que quiere casarse por religioso, pero que hay, "temas con las religiones": "Mi familia es de ascendencia judía y tendríamos que ver, a mí lo que me gusta es hacer feliz a mi esposa y si ella siente que este es el siguiente paso, yo feliz".

Y, sobre si le molesta que le digan viejo, él comentó: "No me molesta, la vida tiene etapas, y la vida va pasando para todos, yo nunca cumplí 29, me quedé en los 28, me siento lleno de vida, ya cuando me veo en el espejo es otra cosa (risas)".

