Edson Dávila: "Janet Barboza y yo somos una gran dupla"

El colaborador de América hoy estará en el programa para competir con Natalie Vértiz y Choca Mandros.

Este domingo te veremos en Mi mamá cocina, ¿qué tal la pasaste?

- He ido muchas veces a Mi mamá cocina y ya me siento como en mi casa. Ethel es una linda compañera, como le digo, "hermana", y Yaco es una buenísima persona, con ellos me siento muy cómodo. Además, yo cocino muy rico, eso viene de familia. Sin duda, yo conquisto por el estómago.

Pero esta vez te tocó dirigir a Janet Barboza, ¿ahí salió fuego?

- La señora Janet no sabe cocinar, ella si, no conquista por el estómago, pero con mis indicaciones nuestro plato no salió nada mal. Fuera de bromas, ella es lo máximo, creo que Janet y yo somos una gran dupla, y en la cocina la pasamos increíble, fue muy divertido. Ella y yo nos conocemos desde hace años, yo he estado en sus cumpleaños, ella es una amiga, cuando yo la molesto sé que le gusta.

¿Y la competencia? ¿Qué tal es Natalie Vertiz en la cocina?

- Ella es una linda persona, un amor, bellísima, pero la cocina no es lo de ella, la cocina no es un espacio que le pertenece, Natalie está perdida en la cocina. ¿Y Choca? Mejor que se quede como conductor.

Cambiando de tema, a diario te escuchamos bromear con las conductoras e invitados de América Hoy, ¿esto te ha traído problemas?

- Me preocupo mucho por decir bromas con tino, sin que resulten como una ofensa. Yo bromeo con la única finalidad de divertir a las señoras en su casa, yo voy con buena onda, mis bromas no tienen ninguna mala intención. Felizmente, todos los entienden así y nos divertimos mucho cada día.

