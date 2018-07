Escucha la emotiva canción del final de Al fondo hay sitio

Al fondo hay sitio, una de las series más exitosas de la televisión peruana llegó a su fin luego de ocho temporadas y para despedirlo a lo gran, Juan Carlos Fernández, productor musical de la serie, creó una hermosa y emotiva canción de despedida.

En las imágenes se aprecian un resumen de las ocho exitosas temporadas de Al fondo hay sitio y todas ellas son acompañadas con una melodía conmovedora que relata el adiós de las historias en las Lomas.

"Lo que empieza algún día tiene que terminar aunque unas historias nunca acaban. Mil recuerdos vuelvo hoy a vivir, sentimientos que se apoderan de mí y solo sigo aquí. El viento poco a poco me llena de nostalgia, las luces se apagan, las Lomas ya descansan y te das cuenta de la realidad cuando caminas y respiras soledad. Todo sigue igual porque la felicidad no se compra no se vende, tú la llevas en el alma", es parte de la hermosa canción con la que se le dijo adiós a Al fondo hay sitio.