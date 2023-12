Edson Dávila troleó a Nicole Akari: "No te van a devolver a Jair tampoco"

Nicole Akari se mostró indignada en la reciente edición de América Hoy al revelar que hasta hoy Yahaira Plasencia no se ha dignado a pagarle lo que le debe por su trabajo y tampoco le ha hecho llegar unos lujosos aretes que le prestó hace algún tiempo atrás. Ante esta confesión, Edson Dávila no se contuvo y soltó tremenda troleada a la stylist: "No te devuelven los aretes y no te van a devolver a Jair (Mendoza) tampoco"