"La Uchulú" tras ser sentenciada en El artista del año: "Me tienen miedo"

"La Uchulú" fue sentenciada por sus propios compañeros, pero confía en que no será eliminada.

"La Uchulú" confesó que le tomó por sorpresa y se sintió triste al ser sentenciada por sus propios compañeros en El artista del año. Sin embargo, está muy feliz por el cariño que le demuestra el público.

► Mira: La Uchulú cantó y bailó el Siqui Siqui en El artista del año

"Me tienen miedo", dijo "La Uchulú" en enlace con América Hoy, donde agregó que confía en hacer una buena participación el próximo sábado y no ser eliminada del reality. "No van a poder sacar a esta ricura del concurso", advirtió.

La Uchulú y Fabio Agostini quedaron sentenciados en El artista del año