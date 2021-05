Sheyla Rojas tuvo que ser internada en México: "Estuve con cura de sueño tres días"

"Por eso le dije a Antonio anda a recoger a Antoñito por favor, yo estoy súper mal", reveló Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas estuvo en un enlace exclusivo con América Hoy y reveló que estuvo internada en México porque se encontraba muy mal anímicamente. La modelo, inclusive, fue sometida a cura de sueño, un tratamiento para dormir por tiempos prolongados.

"Estuve con cura de sueño tres días, estuve súper mal, nunca había pasado por algo así, la verdad me sorprendí porque yo no soy así, siempre estoy contenta, trato de estar bien y nunca había pasado por algo así, me asusté muchísimo", dijo Sheyla Rojas desde su casa en Guadalajara.

"Me sentía súper mal con lo que pasaba, yo no tenía fuerzas como para irme a Perú, estuve tres días súper mal, internada. Entonces tengo que agradecer porque ahora estoy súper tranquila, yo creo que esos momentos difíciles y fuertes que pasé sí me ayudaron muchísimo para poder estar en la situación que estoy ahora", contó Sheyla Rojas sobre el difícil momento que enfrentó.

