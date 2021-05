Sheyla Rojas se enamoró en México: "Tengo un hombre maravilloso que está conmigo"

"Yo creo que Dios me lo mandó desde el cielo porque me cuida muchísimo, me da la paz que necesito", confesó Sheyla Rojas.

Sheyla Rojas comenzó una nueva vida en México y también tiene un nuevo amor. La modelo estuvo en enlace con América Hoy y reveló que ya tiene pareja. Aunque no dijo quién es su galán, sí contó que ya tienen un mes de relación.

"Gracias a Dios tengo un hombre maravilloso que está conmigo, yo creo que Dios me lo mandó desde el cielo porque me cuida muchísimo. Estoy en una etapa súper bonita, yo creo que es una persona que me da esa tranquilidad, esa paz que yo necesitaba en mi vida", dijo Sheyla Rojas.

