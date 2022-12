Sergio George revela que dejó de seguir a Yahaira Plasencia en Instagram: "Yo no quiero eso para mí"

"Hay muchos comentarios del porqué dejé de seguirla, es fácil, yo manejo mi vida personal de una manera y es distinta a cómo se maneja en empresa. Yo estoy en Arabia Saudita y mucha gente no me conocen y van a entrar a mi página, a ver a quién sigo y quién está en mi mundo, comienzan a leer cosas y yo no quiero eso para mí personalmente ", expresó.

Este comentario nació parte de Sergio para aclarar que no quiere derribar su credibilidad musical y así evitar mensajes sobre su vida personal. "Yo vendo música y no vendo chismes ni vendo escándalos. Yo no soy ese, mi credibilidad se va por el piso entonces no puedo estar expuesto a eso", sentenció el productor musical.