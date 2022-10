Samahara Lobatón reveló que Youna no terminó con ella: “Es un reto de Tik tok”

“Yo lo tomo a la broma porque no lo sigo hace mucho tiempo, no lo sigo desde la primera vez que nos separamos, o sea hace más de un año, cuando volvimos a convivir no lo comencé a seguir, y ese día cuando me mandaron lo que había subido dije ¿qué?, y ahí fue cuando entré a su perfil y no había nada y le di seguir”, confesó.