Rosángela Espinoza no descarta tener futura relación con Fabio Agostini

Rosángela Espinoza y Fabio Agostini sorprendieron tras su presentación en Esto es guerra al mostrarse juntos para declarar a las cámaras de América Hoy. La "Chica selfie" dejó sin palabras al "Galáctico" al no descartar una futura relación sentimental entra ambos.

" Uno nunca sabe, yo no descarto nada, pero por ahora yo quiero estar sola ", expresó la influencer peruana entre risas frente al deportista que se mostró impactado por las declaraciones. El competidor español no dudó en corresponder el halago de la modelo.

"¿Qué yo no descarto nada? Yo lo interpreto. Me estás dejando las puertas abiertas", comentó Agostini, quien recalcó que está soltero y sin ningún tipo de compromiso. No cabe duda que la nueva dupla de EEG llegó para generar controversia en el día uno de presentaciones del reality.