Rosángela Espinoza pidió regresar a Esto es guerra: "Ruego para entrar"

"Si te llaman a última hora para que trabajes en Esto es Guerra, ¿aceptarías? Me encantaría que estés", escribió una seguidora de la influencer peruana, quien no dudó en hacer un mea culpa al asegurar que le gustaría volver a EEG.

"Nunca me llamaron a última hora. Ruego para entrar. Me amo mucho, he cometido horrores, pero es parte del aprendizaje. Además, no es fácil estar en un TV show", sentenció la modelo a solo unas horas del estreno de la nueva temporada del programa para celebrar su décimo aniversario.