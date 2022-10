¿'Robotín' y 'Robotina' aún están viviendo juntos?

Las conductoras del programa le preguntaron si aún viven juntos, pese a las imágenes donde salió "Robotín" con otra mujer en un sauna. "Robotina" no tardó en contestar y revelar que él ya se mudó.

"Es mito. A los dos días que pasó eso ya se mudó. Él está viviendo solo en un cuarto , creo. (¿Si se llevó algo?) Su ropa. Tenemos dos perritas, yo me las quedé."

"Fuera de bromas, Robotina, yo ya le pedí perdón. Yo acepto mi error, cometí un gran error. Es una chica hermosa, talentosa. No sé qué me pasó por la cabeza tratar de darle celos con otras personas, lamentablemente la perdí. Yo siento que la perdí un 80 % y un 20 % voy a luchar por su amor. Yo creo que todo lo que hemos vivido juntos, más de un año y medio no se va a ir de la noche a la mañana."