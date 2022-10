Robotina, Karelys Molina, negó rotundamente regresar con Robotin

Por ello la carismática joven se confesó sobre el incidente del sauna: “Él de verdad hizo eso, de verdad se fue y busco a una chica que no me cae bien, que me imita, y grabó foto, tik tok y no sé qué más (…) Él estaba molesto por lo de Fabio, y él se fue, yo no sabía ni para dónde, yo le di su espacio porque estaba molesto, no lo voy a buscar porque yo no he hecho nada malo, y luego me vinieron con la sorpresa de que hizo eso, y lo subió a su Facebook (…) Siempre parábamos juntos todos los días, y el único día que lo dejé solo, hizo eso”