Robotina lloró desconsoladamente al escuchar perdón de Robotín: "Quiero creerle pero me queda la duda"

Las palabras de Robotín emocionaron a Robotina, quien lloró desconsoladamente en los brazos de la conductora Janet Barboza al confesar que si bien perdonó de corazón de su expareja, no puede creer que no le fue infiel con otra joven.

"Yo siempre le he dicho que acepto sus disculpas totalmente, pero no puedo evitar sentirme así cada vez que me acuerdo de lo que pasó. Aunque él me dice que no ha pasado nada y cuando lo miro quiero creerle pero me queda la duda", expresó Karelys entre lágrimas tras escuchar que su expareja quiere reconquistar su corazón.