Patricia Alquinta se quebró al recordar que no le quiso contestar a Manolo Rojas antes de fallecer.
Patricia Alquinta llegó a América Hoy para ser parte del homenaje póstumo que se le realizó al fallecido Manolo Rojas y la actriz no dudó en quebrarse ante cámaras al recordar que tuvo una última llamada del artista huaralino, pero que ella por molestarlo decidió no contestarle.
"¿Sabes lo que más me duele, Janet? Que no le contesté el teléfono (Ay, Dios mío) No le contesté porque yo recién he llegado de Miami, no hace poquito, unos días. Y estábamos... Yo lo fastidiaba mucho y no le quise contestar el teléfono, pero él, a través de Oscar, lo llamaba y le decía, '¿está bien? Sí. Lo que pasa es que te está fregando, no te va a contestar'. Porque queríamos ir a ver a Rosana por su cumpleaños, como todos los años. Y no le contesté, dije, no, no le voy a contestar", reveló.
Patricia explicó qué le hubiera gustado decirle a su entrañable amigo de la comicidad: "Yo le hubiese dicho, no lo puedo decir porque es una grosería, pero le hubiera dicho 'oye, antes del 30, porque siempre era así, antes del 30 tenemos que ir a ver a Roxana, ya tú sabes que te va a joder ah'. Porque Roxana está en San Judas Tadeo, al costado está Guille, cruzando en el otro, y Manolo te lo juro, Manolo ayer me le puse flores a Roxana y tengo 1000 de vídeos que no he puesto (...) Manolo está ahora al frente", dijo.
La familia del comediante se conectó en vivo desde el velatorio y su hijo Manuel Rojas contó cómo fueron sus últimos minutos con vida.
"Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio. Le habían pedido un taxi para irse a una clínica cercana de emergencia, atenderse y bueno, ya había llegado el taxi pero lamentablemente minutos antes de que lo aborde, él, ya en la misma puerta de nuestra casa en la vivienda de La Victoria, ya estaba en el suelo, sin signos vitales, corroborado por 2 agentes, que luego también llegaron 2 bomberos de emergencia para también darnos esta mala noticia", comentó.
"No podía creer en el momento que llegué, cuando lo vi, no me podía quitar la cabeza, pensaba que se podía hacer algo más, estaba desesperado,definitivamente trataba de buscar la solución más rápida posible y bueno quise intentar llevarlo a un hospital de emergencia pero ya me habían comentado que era imposible, que no se podía reanimar y yo lo dejó en la camioneta. El médico de cabecera que se encargó de certificar, corroboró todos los datos, analizarlo, y bueno ya informarnos, darnos el resultado final que de su deceso que obviamente fue un impacto grandísimo para nosotros, una noticia que hasta ahora nos duele", añadió.
Ernesto Pimentel no pudo aguantar las lágrimas al comenzar su programa, 'El Reventonazo de la Chola', por el inesperado fallecimiento de Manolo Rojas. El artista peruano decidió rendirle homenaje al comediante luego de su repentina muerte el pasado viernes 27 de marzo. El actor lloró en v