"¿Sabes lo que más me duele, Janet? Que no le contesté el teléfono (Ay, Dios mío) No le contesté porque yo recién he llegado de Miami, no hace poquito, unos días. Y estábamos... Yo lo fastidiaba mucho y no le quise contestar el teléfono, pero él, a través de Oscar, lo llamaba y le decía, '¿está bien? Sí. Lo que pasa es que te está fregando, no te va a contestar'. Porque queríamos ir a ver a Rosana por su cumpleaños, como todos los años. Y no le contesté, dije, no, no le voy a contestar", reveló.