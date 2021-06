Pamela Franco: "No merecía ser sentenciada en El artista del año"

Pamela Franco podría quedar fuera de la final y enfrentará a Milett Figueroa para seguir en el reality.

Pamela Franco tuvo una semana muy mala que acabó con su primera sentencia en El artista del año junto a Milett Figueroa. La cantante podría quedar fuera de la final del reality y se pronunció para América Hoy.

"Si me preguntas lo que pienso… en realidad creo que no. No me lo merecía", dijo Pamela Franco cuando le preguntaron si le pareció justa su sentencia. "Alucina que hubiese esperado que me sentencien cuando recién empezó", agregó.

Pamela Franco y Christian Domínguez bailaron sensual bachata en El artista del año