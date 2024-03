Pamela Franco aclaró si es dueña del chifa de Christian Domínguez.

Pamela Franco fue consultada por la "Chola Chabuca" sobre los locales de chifa que inauguró junto con Christian Domínguez tras su separación pues sus seguidores de las redes sociales se preguntaban si ella también era dueña del negocio. "No, hermana, no, no, Christian tiene sus cosas", contó la cantante de cumbia al negar alguna vinculación.