Melissa Klug aclara a psicóloga: "No me apuro en nada con Jesús Barco, ni me he casado"

"Yo se lo dije a ella la vez que estuvo sentada. Le dije que espere un poquito más, que no tome decisiones dentro de los 2 o 3 años de relación. ¿Te acuerdas? Comentamos que vaya despacio, con cuidado, con calma, que no se acelere, y que todo lo que empieza rápido, termina rápido. Se lo comenté a ella directamente", dijo la especialista sobre la novia de Jesús Barco.

Melissa Klug fue contundente y aclaró que sigue su recomendación. "Pero yo no me estoy apurando en nada, yo estoy viviendo el día a día, estamos disfrutando, es más, no me he casado todavía, estoy esperando", detalló la empresaria a Lizbeth Cueva.