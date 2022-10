Mayra Couto recibe duras críticas en redes sociales por su peso

Es así como la actriz se pronunció al respecto sin pelos en la lengua: “Muchas veces me han dicho ‘has bajado de peso, qué bien se te ve’ y la causa de esa pérdida de peso puede haber sido por motivos muy tristes. Hoy me siento feliz de lograr las metas que me he propuesto, con buena salud mental y física y varios kilos demás. Gorda y sana/flaca y enferma triste”.