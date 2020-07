Andrés Wiese confesó que sí hubo acercamiento con Mayra Couto en Nueva York

Andrés Wiese reveló que sí intentó besar a Mayra Couto cuando estuvieron de gira en Nueva York

Andrés Wiese respondió a las graves acusaciones de Mayra Couto y confesó estar sorprendido por sus declaraciones. El actor contó su versión y detalle el famoso viaje a Nueva York, en donde habría empezado su enemistad.

Mayra Couto reveló que la enemistad con Andrés Wiese se inició en Nueva York cuando este intentó besarla. "En el 2012 viajamos a Nueva York, Mayra Couto, Magdyel Ugaz y yo, como parte de la gira de AFHS. Una noche salimos al teatro (Mayra y yo), luego fuimos a tomar unos tragos, la pasamos genial hasta que empezó a llover y decidimos volver al hotel. Ella me dice que le daba miedo ir a su cuarto y ella me dice para ir a su cuarto. Estuvimos en mi cuarto, echados en mi cama, confieso que hubo un acercamiento y sí reconozco me equivoqué, intenté darle un beso que ella freno y que agradezco que haya pasado eso, sino me hubiese sentido muy mal".