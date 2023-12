¿Nicolás visitará a Francesca por Navidad?

Francesca (Yvonne Frayssinet) se mostró emocionada al llamar a sus nietos Fernanda y Nicolás (Andrés Wiese) para intentar preguntarle si desean regresar a Perú para pasar las fiestas navideñas juntos. Sin embargo, al hablar saber que su nieta no podía, ya no intentó llamar a Nico pues recordó que ahora tendrá un segundo bebé con la hija de Charo. "Con Grace embarazada, Nicolás no debe tener tiempo para nada", expresó Maldini. ¿Será que Nicolás sorprenda a su abuela y la visita por Navidad en Las Nuevas Lomas?