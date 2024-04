Marcelo Tinelli es criticado por no festejar con Milett Figueroa su cumpleaños

Marcelo Tinelli recibió duros mensajes en sus redes sociales por no llevar a Madrid a Milett Figueroa para festejar su cumpleaños. "Pasar tu cumpleaños en familia es importante y que no incluyas a tu pareja en ella, eso demuestra que no es nada serio. Y para ser personajes públicos y con fotos más aún lo demuestras", fue uno de los múltiples comentarios que se leen en su cuenta de Instagram.