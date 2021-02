Luciana Fuster sobre Marc Anthony: "Lo que la gente tiene que saber es lo que se muestra y ya"

Luciana Fuster no hace caso a las críticas y aclaró que está tranquila con su versión de lo que pasó.

Luciana Fuster regresó por todo lo alto a Esto es Guerra y no pudo más con la emoción. De verdad que se siente una adrenalina increíble, así haya estado en la temporada pasada, el volver a estar aquí y que te presenten es alucinante", dijo la modelo.

Luciana Fuster estuvo en Estados Unidos y México por temas de trabajo y lo bueno es que nacieron nuevas oportunidades. Además, pudo conocer a Sebastián Yatra e inclusive estar en el yate de Marc Anthony.

"Quieras o no, en algún momento te va a tocar que digan cosas que no son, y que tú quieras aclararlas, pero la gente o no te cree o te cree. Para mí son personas totalmente responsables, totalmente admirables, y lo que la gente tiene que saber es lo que se muestra, y ya. Cada uno tiene su versión y yo de verdad que me quedo tranquila con cómo estoy", aclaró Luciana Fuster para América Hoy.

